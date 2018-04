Schitterend weer voor opening nieuw klimrek op De Warande in Oosterhout

De klimjungle is op de plaats gekomen waar voorheen de trampolines stonden. Deze moesten weg omdat daar constant iemand bij moest staan”, zegt Sandra den Ridder. ,,Zij dat namens de gemeente in een werkgroep die zich boog over de nieuwe invulling van de vrijgekomen plek. ,,We hebben de gebruikers zelf laten beslissen. Dat hebben we vorig jaar al gedaan in verschillende sessies”, aldus Den Ridder.

In eerste instantie kon een keuze gemaakt worden uit vijf woordparen: uitdagend of sportief, spel of spelen, wedstrijd of plezier en hoog of laag. Met de woorden: Uitdagend, spelen, groep, plezier en hoog, is een ontwerper aan de slag gegaan. Zo kon er uiteindelijk gekozen worden uit een klimjungle, een dubbele kabelbaan of een serie schommels. ,,Ouders en medewerkers gingen er vanuit dat het de kabelbaan zou worden”, zegt Den Ridder. ,,De kinderen lozen echter voor het klimtoestel.” Aldus geschiedde. ,,Vet gaaf”, vat Jeroen Prohn (9) zijn ervaring op de jungleklim kort en bondig samen.