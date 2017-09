Schipper gewond bij aanvaring pont en vrachtschip op Boven-Merwede

Vijf vragen over waarom Albert Smit terugkeert in de politiek: 'Als je gefrustreerd thuis gaat zitten, laat je de anderen winnen'

25 september GEERTRUIDENBERG - Zijn terugkeer in de Geertruidenbergse politiek deed de afgelopen week heel veel stof opwaaien. Albert Smit is de lijsttrekker van Keerpunt'74 naar de komende gemeenteraadsverkiezingen. Vier jaar geleden vertrok Smit als wethouder, nadat hij een affaire had met een ambtenaar. In de nasleep daarvan werd hij door velen in de politiek verguisd en beschimpt. Het leidde zelfs tot persoonlijke vetes. Wethoudersambities heeft hij niet. Smit wil raadslid worden. Vijf vragen aan Smit over zijn rentree.