Schimmel tegen het schoolplafond in Dongen: ‘Kinderen kunnen zich niet concentreren, ze komen thuis met hoofdpijn’

DONGEN - Een verouderd schoolgebouw. Te krap. Vochtig. Niet goed te ventileren. De nieuwbouw uitgesteld. Als klap op de vuurpijl een week geleden te horen gekregen dat leerlingen over twee locaties gespreid moeten worden. Basisschool J.J. Anspach in Dongen had ouders en gemeenteraadsleden opgetrommeld om de zorgen te delen.

,,We hebben nog geen tijd gehad om de consequenties te overdenken”, zegt Dineke van Engelen, adjunct directeur van basisschool J.J. Anspach. De teleurstelling is duidelijk van haar gezicht af te lezen. De school had zich erop voorbereid om na de zomer de tijdelijke huisvesting aan de Bolkesteeg te betrekken, omdat het oude gebouw voor nieuwbouw gesloopt zou gaan worden.

‘Heel teleurstellend’

Omdat de gemeente de schuldenlast omlaag wil brengen, is de nieuwbouw uitgesteld. Een week terug kwam daarnaast het bericht dat de leerlingen verdeeld moeten worden over de huidige locatie en een ‘overloop’ aan de Bolkesteeg, twee kilometer verderop.

Van Engelen: ,,Dat betekent in ieder geval een probleem met verkeersveiligheid voor kinderen uit deze wijk die daar naartoe fietsen. Bovendien heb je straks ouders die kinderen op beide locaties hebben. Je haalt kinderen uit elkaar, maar ook het team wordt uit elkaar gehaald. Heel teleurstellend.”

Urgentie

Ze vertelt het tijdens een rondleiding door het gebouw. De avond was eigenlijk opgezet om gemeenteraadsleden te laten zien hoe urgent de nieuwbouw nodig is. Te veel kinderen moeten zich tegelijk door nauwe gangen naar hun lokaal begeven. In sommige klassen was het vorige week nog dertig graden, vijf graden meer dan wat nog gezond geacht wordt. ,,Kinderen kunnen zich niet concentreren. Ze komen thuis met hoofdpijn, moeten zelfs overgeven”, klaagt een ouder.

Om voor frisse lucht te zorgen, moeten de ramen open staan. Ook in de winter, en ook als buiten kinderen op de speelplaats lawaai maken. In het noodlokaal, dat er al meer dan twintig jaar staat, is de lucht zo vochtig dat de schimmel op het plafond staat. ,,We begrijpen dat Dongen de schuldenlast omlaag wil brengen”, houdt Arnoud Wever van het schoolbestuur de aanwezigen voor. ,,Maar als een gemeente niet investeert, hebben we een probleem. Vertraging bij ons tikt door naar andere scholen in de gemeente.”