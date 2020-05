Schietincident met gewonde in Rijen heeft in wijk veel onrust veroorzaakt, burgemeester ‘erg geschrokken’

Kaarsjes in Grote Kerk: ‘Achter de kille coronacij­fers schuilen mensen om wie wordt getreurd’

17:24 BREDA - Grada van der Net-Eikelenboom uit Breda was 99 jaar. Ietwat hardhorend, maar verder gezond. Stiekem verheugde ze zich erop 100 te worden. Maar Grada werd geen 100. Op 16 mei stierf ze in zorgcentrum De IJpelaar. Zonder familie die haar hand vasthield. In de Grote Kerk in Breda is er nu een tastbare herinnering voor zij die eenzaam aan corona overlijden.