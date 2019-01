Scheidend VV Dongen-voorzitter: Een frisse blik is nodig

Oosterhout­se SP ligt op zijn gat

7:00 OOSTERHOUT/GEERTRUIDENBERG - De Socialistische Partij (SP) in Oosterhout ligt op zijn gat. De partij die in Oosterhout van het landelijke partijbestuur niet mee mocht doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 heeft geen eigen afdeling meer in Oosterhout. ,,We zijn weer aan het opbouwen", zegt woordvoerder Richard Striker.