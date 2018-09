Scheidend commandant Gilze-Rijen vindt grens overlast bereikt

Zonnepane­len­pro­ject in Made? Verwarrend, maar het mag

18:58 MADE - Alsof de gemeente er zelf mee is gestart, een zonnepanelenproject in Made. Huis aan huis valt de grote envelop in de bus. Maar het is niet de gemeente die achter het project zit, het is een commerciële aanbieder van zonne-energie.