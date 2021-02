Scheepswerf wil dwangsommen voor geluidsoverlast van tafel: ‘Dit is een wankel evenwicht’

Zelfs avondklok wordt niet geschuwd in strijd tegen autobran­den in Veen

10 februari Politici in Altena zijn helemaal klaar met de traditie in Veen, waar in de maand december bijna dagelijks autowrakken in brand worden gestoken. De SGP eist dat er keihard wordt opgetreden om de branden een halt toe te roepen. Zo wil de partij daders publiekelijk bekendmaken en sluit ze zelfs een avondklok niet uit. Nooit eerder sprak de politiek zich zo fel uit tegen de gebeurtenissen.