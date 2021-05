Schaken in het park, het kan in Oosterhout: ‘Het staat iedereen vrij een potje te spelen’

Schaaktafels in de open lucht zijn een oprukkend fenomeen. Veel steden maken er gebruik van, in Nederland is Jesús Medina de initiator van het concept Urban Chess. Elke gemeente moet een schaaktafel krijgen, vindt hij. Goed voor de sociale cohesie, integratie en het brein, zo is zijn gedachte.

De partijen GroenLinks en Gemeentebelangen pikten enkele maanden geleden het idee op en stelden aan het college van B en W vragen over de schaaktafels. ,,Mensen ontmoeten elkaar, het is heel goed dat je leert schaken of dammen. Het gaat ons wel om de combinatie”, zei Gemeentebelangen-fractievoorzitter Walther Hoosemans hier eerder over.

Quote We gaan de tafels nog wel een keer officieel in gebruik nemen, maar dat doen we pas als de coronamaat­re­ge­len dat toelaten Clèmens Piena, wethouder gemeente Oosterhout

Schaakfestijn

Voortvarend ging de gemeente Oosterhout aan de slag met het initiatief. ,,We hebben de schaaktafels snel geplaatst en het staat iedereen nu vrij om een potje te schaken in deze prachtige omgeving”, vertelt wethouder Clèmens Piena (Gemeentebelangen).

,,We gaan de tafels nog wel een keer officieel in gebruik nemen, maar dat doen we pas als de coronamaatregelen dat toelaten. Dan nodigen we de Oosterhoutse schaakclubs D4 en de Rode Lopers en misschien wat scholen uit voor een schaakfestijn in het park. Ook de initiatiefnemer van de schaaktafels in Nederland Jesús Medina van Urban Chess nodigen we uit voor de opening. Ik heb regelmatig contact met hem.”

Speeltoestel

De gemeente maakt ook werk van een speeltuin in het Slotpark. Een ontwerp is al enige tijd geleden gekozen. Piena: ,,Na de zomer gaan we in dit deel van het Slotpark, achter de schaaktafels, ook het beloofde grote speeltoestel plaatsen. Dat heeft wat vertraging opgelopen, maar het komt er echt aan. We willen als gemeentebestuur dat de parken beter gebruikt worden. Door er spel aan toe te voegen denken we meer kinderen, ouders, opa’s en oma’s naar het park te trekken.”