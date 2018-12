Schade, Ausverkauft! Oktoberfest in Raamsdonksveer moet weer veel mensen teleurstellen

Ook ditmaal verdwenen de 7.000 tickets in de voorverkoop als sneeuw voor de zon. Schade, Ausverkauft. “Ik ga wel naar Duitsland, voel me daar meer welkom dan in mijn eigen dorp“, is een van de kritische reacties op Facebook. “Heel vervelend dat je mensen moet teleurstellen“, zegt voorzitter Hans van Avendonk. “We hadden wel voorzien dat dit zou gebeuren, maar toch staan we ervan te kijken. Het loopt zo absurd hard.“

De vijfde editie van het evenement in Raamsdonksveer is pas volgend jaar. Ditmaal kregen bezoekers van de vorige edities eerder de kans om kaarten te bestellen, wat ervoor zorgde dat de vrijdag- en zaterdag in recordtijd uitverkocht waren. Of er een oplossing is? “Ik zou het niet weten. Het is vervelend dat je succes een bedreiging gaat worden. Maar we willen niet groter, meer dagen is geen optie“, wijst Van Avendonk op de vele vrijwilligers die nodig zijn bij het evenement. “Het feest is niet commercieel ingestoken.“ Wel verhoogde de organisatie de ticketprijs naar 35 euro. “Het is een lustrumeditie en dan wil je wat extra's doen.“ Voor wie de vrijdag en de zaterdag moet missen:het Oktoberfest heeft ook nog een zondagprogramma.