Schaatsbaan Oosterhout: "Ook volgend jaar schaatsen op Markt"

"Het is elke middag en avond goed druk, zowel op de baan als in het horecagedeelte. Als je me vraagt of de schaatsbaan volgende kerstperiode terugkomt, moet ik een voorzichtig 'ja' zeggen."

Woensdag halverwege de middag waren er inderdaad veel schaatsers op de baan. Die is overdekt, en dat was met het stormachtige weer van woensdag geen overbodige luxe. "We zijn deze vakantie al een paar keer geweest", zegt Oosterhoutse Kristen van de Wijgert.

Haar dochter Maud zit op haar te wachten terwijl ze zelf nog worstelt met het aandoen van de schaatsen. "Dat is het enige nadeel", lacht ze, "maar dit is natuurlijk heel leuk. Er zijn ook veel vriendjes en vriendinnetjes van Maud, dus we vermaken ons prima. De consumptiebonnen zijn best duur, maar het is lekker om sportief bezig te zijn. Beter dan naar een film zitten kijken." "Ik vind het hartstikke leuk", vult Maud aan, "ik ben al drie of vier keer geweest."

Willem van Leest en dochter Marit, ook uit Oosterhout, hebben de schaatsen net onder en staan op het punt de baan op te gaan. "Ik vind het heel leuk en het is lekker dichtbij", vindt Marit. Vader Willem is het daar mee eens: "Het is wat anders dan binnen op de bank hangen. Lekker schaatsen, warme chocomel erna, helemaal goed. Wel jammer dat de baan niet wat groter is. Tien, twintig meter erbij was welkom geweest. En dat kan goed, als je de bar wat kleiner maakt."

"Die horeca hebben we hard nodig voor de exploitatie", legt Brandt uit. "We hebben er regelmatig bandjes staan, en dan is het 'volle bak'. En met 450 vierkante meter hebben we een gezellig baantje met prima afmetingen. En vergis je niet, iedere vierkante meter die we meer moeten koelen, kost geld. Met deze opstelling is de Markt ook gewoon vol. Alles afwegende is de verhouding tussen ijsvloer en bar zo goed."

Als het aan de betrokken partijen ligt, keert de baan eind van het jaar dus terug. Dat zou de derde keer zijn dat er op de Oosterhoutse Markt geschaatst kan worden. "De gemeente wil ook graag", weet Brandt. "En de meesten van de 170 vrijwilligers komen ook graag terug. Ik ga er voorzichtig van uit dat de baan terugkomt. Wel zijn er wat verbeterpunten, zoals de opstelling van de 'koek en zopie'. Misschien komt er ook een andere opzet van de horeca. Maar daar gaan we binnenkort wel over praten."

De schaatsbaan staat nog tot en met zondag op de Markt.