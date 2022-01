Sauwelaars balen van lege agenda’s: ‘Al 312 optredens en 41 voorstellingen gemist’

Reconstructie Hoe Oosterhout plots een winkelcen­trum in handen krijgt en een buitenkans ziet: ‘Het was een abc‘tje’

OOSTERHOUT - Eerst een winkelcentrum kopen. En dan in een sneltreinvaart het plan smeden om het gemeentehuis erheen te verplaatsen. De gemeente Oosterhout sloot één jaar geleden een bijzondere deal, die landelijk de aandacht trok. ,,Ineens hadden we de sleutels van een winkelcentrum in onze handen.”

1 januari