Sas Eg (D66) stapt op om ‘gedraai’ afvaldossier Geertruidenberg

Ze blijft wel lid van de fractie maar gaat niet meer in de raad zitten. ,,Het afvaldossier was de bom", legt ze uit over haar reeks van ergernissen over het functioneren van de raad. ,,Hoe kan het dat je als raad in november de wethouder de opdracht geeft omgekeerd inzamelen in te voeren en dan in juni opeens besluit het helemaal anders te doen?!”



Haar ergernis werd al gedeeld door Mirjam de Groot van Morgen! die nog tijdens die raadsvergadering sprak over een ‘dieptepunt’ in haar politieke leven. Grootste partij Keerpunt'74 maakte een ommezwaai door het omgekeerd scheiden ineens gedateerd en ineffectief te noemen.