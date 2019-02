Saradag in Made gaat niet door: te weinig vrouwen

Engelse raket uit WOII tot ontplof­fing gebracht in Werkendam

17:19 Een gevechtskop uit de Tweede Wereldoorlog die bij het dorp Meeuwen werd gevonden, is vanochtend onschadelijk gemaakt in de buurt van Werkendam. Het gaat om een gevechtskop van een 3-inch-raket die behoorde bij een Engels gevechtsvliegtuig. De raket is vanaf een vliegtuig naar beneden afgevuurd in de oorlog en kwam niet tot ontploffing.