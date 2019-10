Sanering veehouderijen Dorst kan beginnen na toestemming gemeenteraad

Het college van B en W gaat ervan uit dat het woon- en leefklimaat in dit deel in het buitengebied van Dorst aanzienlijk zal verbeteren. Varkenshouderij Lavi aan de Steenovensebaan ligt aan de rand van het buitengebied van Dorst. Ingeklemd tussen Rijen en Dongen. Eigenaar Frank Lavrijsen wilde gaan uitbreiden naar 4700 varkens. De Raad van State oordeelde dat de uitbreiding kon doorgaan. Omwonenden hebben jaren geprotesteerd tegen de ontwikkeling. Zij waren bezorgd over hun gezondheid en welzijn en klagen al jaren over stankoverlast.

Dorst-Oost

Meepraten over nieuwe woonwijk

De Steenovensebaan is niet geschikt voor grootschalige woningbouw, vandaar dat naar Dorst-Oost is gekeken. De ontwikkelmaatschappij Tandem, een combinatie van Thuisvester en Zeeman Real Estate, gaat aan de slag met het bouwproject. Voorlopig wordt uitgegaan van 23 sociale huurwoningen. De planvorming is begonnen. De bestemming bij Dorst-Oost moet nog door de gemeenteraad worden gewijzigd: van landbouw naar wonen. Het werk begint in 2020 of in 2021. Sinds eind september heeft Dorst weer een Dorpsplatform. De werkgroepen willen ook meepraten over de aanleg van de nieuwe woonwijk.