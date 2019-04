Sandra Diepstraten beoogd nieuwe wethouder Gilze en Rijen

Dief (17) verstopt zich in het water voor politie na straatroof in Breda

9:39 BREDA - Een 17-jarige jongen uit de gemeente Gilze en Rijen heeft vrijdagnacht een nat pak gehaald toen hij vluchtte na een straatroof in Park Valkenberg in Breda. De jongen mishandelde en beroofde een 17-jarig slachtoffer van zijn telefoon en probeerde zich daarna te verstoppen in het water.