Samenscholen bij Pannehoef maakt zijn motto waar: ‘Het ging meteen kriebelen’

Wijkenserie Wonen in De Heilige Driehoek: ‘Het is zo bijzonder hier, daar moet je zuinig op zijn’

8 september OOSTERHOUT - Het is een van de kroonjuwelen van Oosterhout, De Heilige Driehoek. Daar wonen, is een voorrecht. ,,Het is hier zó bijzonder”, beseffen bewoners. Maar waakzaamheid is geboden: ,,Het is opletten voor de oprukkende stad.”