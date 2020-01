Saman Groep verhuist van Oosterhout naar Breda

Verduurzamen woningen

,,Vanaf 1 februari is een team van zes collega's actief vanuit Breda, we verwachten dat eind dit jaar het team uit twintig medewerkers bestaat”, laat directeur Daniël Lodders in een persverklaring weten. ,,Sinds april 2019 zijn we actief in Oosterhout en ervaren we een sterke groei in de regio. In de praktijk merken we de behoefte aan een installateur die helpt met het verduurzamen van woningen of bedrijfspanden. Met deze verhuizing zijn we beter bereikbaar en hebben we, naast de kantoorruimte, ook magazijnruimte voor onze installaties.”