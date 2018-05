Sabine (29)heeft passie voor non-verbale communicatie: Je lichaam liegt niet

Sabine van der Hulst, 29 jaar, heeft een passie voor non-verbale communicatie. Een lijf zegt meer dan woorden, houdt zij ondernemers voor tijdens haar trainingen en coaching-sessies. Van der Hulst is gespecialiseerd in Human Profiling: een interview- en gesprekstechniek waarmee je mensen kunt 'lezen'. Vaardigheden die je kunt gebruiken om achter de ware intenties van de ander te komen. ,,Een lichaam kan niet liegen," vertelt de jonge business-coach in het kantoor van haar bedrijf Raeda (latijn voor coach) op Dombosch te Raamsdonksveer.

Op 28 mei krijgt zij de kans om voor haar passie een groter publiek te bereiken. 'Communicatie met een knipoog' heet het eenmalige event op een maandagmiddag in hotel/restaurant de Korenbeurs in Made.

Met Human Profiling kun je veel meer uit communicatie halen, weet de afgestudeerd pedagoge met een master in neurolinguïstisch programmeren (NLP). Ze is met haar bedrijf verbonden aan ICU, de ontwikkelaar van Human Profiling. Nederland kent nu acht trainers, maar dat worden er snel meer zegt zij: ,,Human Profiling bestaat in Nederland sinds 2014 en is begonnen vanuit behoefte binnen de HR branche. Inmiddels is het uitgebreid naar meerdere branches omdat het bruikbaar is voor iedereen die gesprekken voert. Het fenomeen geeft een nieuwe kijk op informatie verzamelen uit een gesprek."

In De Korenbeurs brengt ze het fenomeen luchtig voor het voetlicht: 'met een knipoog' en bedoeld voor ondernemers en 'iedereen die professioneel communiceert''. Van der Hulst staat daar niet alleen op het podium; samen met tonpraoter Andy Marcelissen en met (tekst) schrijver Kluun kiest zij voor een humorvolle benadering van communicatie. Die medewerking van bekende namen heeft zij te danken aan Marja van der Made van de Korenbeurs, die enthousiast geworden na het volgen van een training van Sabine, kon putten uit haar uitgebreide netwerk.

Tijdens de middag laat komiek en entertainer Andy Marcelissen zien hoe je met humor in communicatie meer kunt bereiken. Kluun analyseert teksten die de deelnemers van tevoren in kunnen zenden. Van der Hulst toont met filmpjes dat je veel meer uit de nonverbale communicatie kunt halen. Zoals over die BN'er bij Jinek die ja zegt maar nee schudt met het hoofd, of de drie sportmannen die liegen over hun dopinggebruik. Alhoewel..liegen, dat woord zal Sabine niet vaak gebruiken. Liever spreekt zij over gedrag en woorden die 'inconsistentie' vertonen ofte wel 'tekenen van bedrog'.

Volledig scherm Kluun © Pim Ras

Volledig scherm Tonpraoter Andy Marcelissen uit Raamsdonksveer

,,Mensen worden getriggerd door liegen", licht zij haar passie toe. ,,Maar liegen is niet altijd negatief. Wist je dat een mens gemiddeld wel dertig keer op een dag liegt? Neem alleen al het antwoord op de vraag 'hoe gaat het met je?'. Dan hebben we het nog over iets kleins. Bij Human Profiling is het belangrijk er achter te komen waaróm iemand liegt. Dat zorgt voor een betere communicatie, waar je als ondernemer profijt van kunt hebben. Door betere communicatie met je personeel en met je klanten, groei je als bedrijf."