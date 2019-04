’s Gravenmoer balt vuist tegen 380 kV

Het is zo langzamerhand David die het tegen Goliath opneemt. Het kleine en fraaie ’s Gravenmoer vecht tegen de vooruitgang. Althans, tegen de uitwassen daarvan. Want zo zien de dorpelingen de komst van de nieuwe hoogspanningslijn ten noorden van ’s Gravenmoer.

Laatste kans

De bewonersgroep die zich inzet om de aanleg van de lijn tegen te houden, dan wel te beïnvloeden, roept dorpsbewoners op volgende week dinsdagavond massaal naar de informatieavond in dorpshuis De Geubel te komen. Het zou de laatste kans zijn om nog iets aan de pannen van energiebedrijf Tennet te veranderen.

Emmen zegt per toeval er achter te zijn gekomen dat de nieuwe lijn, die van Rilland naar Tilburg loopt, niet ten noorden van de oude maar ten zuiden van deze bestaande lijn komt. ,,En dat is niet alles. De geplande afstand tussen de twee lijnen wordt groter dan normaal, omdat er een waterloop in de weg ligt’’, zegt hij.

Lelijk gezicht

Dat laatste is volgens Emmen uiterst relevant. ,,De nieuwe lijn komt dicht tegen de dorpskern aan te liggen. Dat wordt een lelijk gezicht. We hebben voorgesteld om de oude lijn wat naar het noorden te verplaatsen, zodat de nieuwe ook kan opschuiven en zo verder van de bebouwing komt te liggen. Maar nee, Tennet wil dat niet vanwege de extra kosten. Er is in onze ogen niet nagedacht over het toekomstige aangezicht van de twee lijnen. Dat ziet er natuurlijk niet uit: de oude en de nieuwe naast elkaar.’’

De dorpelingen voelen zich in de steek gelaten door hun eigen gemeentebestuur. ,,Wethouder Bea van Beers is op dit gebied nota bene voorzitter van de samenwerkende gemeenten. We hadden meer begrip verwacht’’, zegt Emmen.

