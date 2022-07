Ruzie voor kroeg in Oosterhout met bloederige afloop: man met mes tegen de grond geslagen uit ‘zelfverdediging’

De politie kreeg iets voor acht uur een melding binnen van een steekpartij, omdat een omstander een mes had zien liggen bij een bebloede man. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek dat er niet gestoken was. De man had volgens een aantal getuigen een paar rake klappen gekregen, waardoor hij bloedde.

Ruzie

Getuigen verklaarden dat het tweetal ruzie kreeg in een kroeg, waarna ze naar buiten gingen. Daar dreigde een van hen met een mes, waardoor hij een paar rake klappen kreeg. Hij viel op de grond en bleef daar bebloed liggen, waarop de hulpdiensten werden ingeschakeld. Uiteindelijk is hij naar het ziekenhuis gebracht.

Of de man, die in eerste instantie met een mes dreigde en nu in het ziekenhuis ligt, nog wordt aangehouden, laat de politie nog in het midden. ,,Als het blijkt dat hij gestoken heeft dan is dat poging doodslag.”