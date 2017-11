Ruzie om kerstverlichting in Dorst, mooi of niet?

Oosterhoutse zusters schitteren in programma 'Geloof en een Hoop Liefde'

17:52 OOSTERHOUT - Oosterhout is vanavond te zien in het EO-televisieprogramma 'Geloof en een Hoop Liefde'. Presentatoren Bert van Leeuwen, Henk van Steeg, Hella van der Wijst en Mirjam Bouwman zochten dorpsverhalen, karakteristieke stadsgezichten en inspirerende verhalen over geloof, hoop en liefde in Oosterhout. De uitzending is om 17.50 uur op NPO 2.