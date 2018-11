'Ruud wilde van betekenis zijn voor andere mensen'

Video Grote schade na plofkraak in winkelcen­trum Oosterhout

9:11 OOSTERHOUT - Op een ABN Amro geldautomaat in het winkelcentrum Arkendonk in Oosterhout heeft in de nacht van woensdag op donderdag rond 3.30 uur een plofkraak plaatsgevonden. Volgens getuigen gingen twee personen er kort na de kraak vandoor op een scooter. De schade is enorm. Wat de dieven hebben buitgemaakt is niet bekend.