Rutte ontvangt zijn Madese vaas

Video Arrestatie­teams oefenen aanhoudin­gen op straat in Oosterhout en Breda

16:13 OOSTERHOUT - Even leek het erop dat er woensdag een grote politieactie gaande was in West-Brabant. In zowel Oosterhout als Breda werden arrestatieteams gespot die ‘verdachten’ uit hun auto plukten en aanhielden. Donderdag bevestigt de politie dat het om een oefening gaat in aanhoudingsprocedures.