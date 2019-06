Rust keert terug in Oosterheide

OOSTERHOUT - De rust is teruggekeerd in de wijk Oosterheide. Volgens burgemeester Mark Buijs heeft de situatie zich genormaliseerd. De politie bevestigt dit. ,,We hebben in de afgelopen week geen incidenten geregistreerd", aldus de politiewoordvoerder.

Veel last van jongeren

Bewoners van de wijk Oosterheide hadden in de maand mei veel last van een groep jongeren, overwegend bestaande uit Nederlandse-Marokkanen, die intimiderend rondhingen, vernielingen aanrichten, ruiten ingooiden en bewoners bedreigden. Na maatregelen van de burgemeester, extra surveillances van de politie en het strikt handhaven van het samenscholingsverbod waarbij vijftien bekeuringen aan de overlastgevers werden uitgereikt, keerde de rust terug.

Aanpak

Burgemeester Mark Buijs, die een gebiedsverbod instelde voor een van de overlastgevers, wil niet ingaan op de vraag hoe de jongeren persoonlijk verder worden aangepakt. ,,We hebben de groep in beeld, maar ik ga verder niets zeggen over personen.”

Camera's

Quote De schrik zat er goed in in de wijk, maar dat is nu een stuk minder. Het is rustiger.” Burgemeester Mark Buijs De geleende beveiligingscamera van de gemeente Breda in de Kamerlingh Onneslaan gaat binnenkort terug naar Breda. De camera aan de andere kant van het gebouw blijft nog even staan. Afgesproken is dat de school De Ontdekking permanente camerabeveiliging krijgt.

Samen zoeken naar oplossingen

Buijs sprak donderdagavond met buurtbewoners, vertegenwoordigers van de moskee, handhaving en politie. Buijs: ,,De schrik zat er goed in in de wijk, maar dat is nu een stuk minder. Het is rustiger. De situatie normaliseert zich. We hebben een goed gesprek gehad met de betrokken partijen. We zoeken samen naar oplossingen. Er wordt gedacht aan een aantal projecten in de wijk, maar die moeten we nog verder uitwerken. We hebben afgesproken om met enkele vertegenwoordigers vaker bij elkaar te komen voor structureel overleg.”

Korte lijntjes met burgemeester en politie