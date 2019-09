Rust keert terug in Heilige Driehoek

Voorlopig is de kou uit de lucht

Dat geldt ook voor een groep van 45 bewoners die een zienswijze hebben ingediend tegen de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw aan de Vijfhuizen. Woordvoerder Kees van Vugt is blij met de opstelling van de politieke partijen. ,,Alle partijen hebben uitgesproken dat het gebied een uniek karakter heeft. Dat wordt breed gedragen. Nu de motie van VVD en GBV is aangenomen, is voor ons voorlopig de kou uit de lucht. Ik zeg voorlopig, omdat we nog steeds niet weten wat er bij de Vijfhuizen gaat gebeuren.”

Geen bedrijfsverzamelgebouw

Wethouder Marcel Willemsen schiep dinsdagavond enige duidelijkheid. ,,We nemen in het bestemmingsplan een nieuwe ontwikkeling mee en dat is Vijfhuizen. Het wordt geen bedrijfsverzamelgebouw. Het huidige gebouw staat te verpauperen. De eigenaar gaat het opknappen. Dat is het. Verder laten we geen nieuwe ontwikkelingen toe.” Gorisse is er niet helemaal gerust op. ,,We hebben nog geen plan gezien voor de Vijfhuizen. Daarom handhaven we het bezwaar dat we hebben ingediend. Verder komt straks de nieuwe Omgevingswet er aan. Dan moet alles over de Heilige Driehoek opnieuw beschreven worden. Dat is weer een moment om heel goed op te letten en dat gaan we doen ook.”