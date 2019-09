Rust is hersteld na overname Ooster Huys

De rust is terug

Familieleden van de kwetsbare bewoners van het Ooster Huys maakten zich begin augustus zorgen of de kwaliteit van de zorg wel gehandhaafd kon worden onder een nieuwe zorgverlener. Nu Actief Zorg de activiteiten van Boeijend Huys heeft overgenomen, klinkt er een ander geluid in het zorgcomplex aan de Kruidenlaan. ,,De rust is weer terug in het Ooster Huys", aldus een van de betrokkenen.

Curator

Patrick van Boeijen opende in 2013 samen met echtgenote Wendelien in Berkel-Enschot zijn eerste vestiging: Boeijend Huys aan de Bosscheweg, voor ouderen met een zware zorgindicatie. Sindsdien schoten onder die paraplu de initiatieven als paddenstoelen uit de grond, zoals Farm Huys voor jongeren in Alphen, Ooster Huys aan de Kruidenlaan voor ouderen in Oosterhout en het Moria Huys voor jongeren in Haaren. In juli is het faillissement uitgesproken over de zorgonderneming. In de daaropvolgende weken is de curator bezig geweest met het zoeken naar een geschikte overnamepartij. Vanaf 31 augustus zijn alle activiteiten overgedragen aan Actief Zorg.