RunX Hardloop Gala in Gilze gaat voor supersnelle 5 kilometer

GILZE - Opnieuw kunnen de snelle en wat langzamere lopers woensdag 15 juni meedoen aan het RunX Hardloop Gala in Gilze. Altijd goed voor vele honderden lopers met ook enkele toppers. Roadrunner Gilze heeft de organisatie in handen. Voor gezinnen is er de familieloop door ‘t Mollebos.

Voor de veertiende keer gaat het RunX Hardloop Gala over het volgens voorzitter Jacques Kusters snelste parcours uit de regio, dwars door het centrum van Gilze. ,,We hebben de route van 2,5 kilometer lengte optimaal aangepast. Die afstand wordt twee keer gelopen en is perfect om een persoonlijk record neer te zetten. Colin Bekers heeft al toegezegd en wie weet komt recordhouder Björn Koreman, 14 minuten en 29 seconden in 2019, ook nog.”

Training

De jaarlijkse wedstrijd, alleen twee jaar corona was een tegenvaller, is altijd op woensdagavond. ,,Dat doen we expres omdat de weekends al zo vol zitten met wedstrijden. De woensdagavond is goed in te passen als training en 5 kilometer is lekker kort.” Voor de dames een goed moment om het record uit 2007 van Merel de Knecht, 16.37, uit de boeken te lopen.

Kusters is 16 jaar geleden Roadrunner Gilze begonnen. Gewoon omdat het leuk en gezond is kunnen liefhebbers zich bij de hardloopclub aanmelden en gratis meedoen met de trainingen drie keer per week. ,,We hebben ook een opstapcursus, waarin we in tien weken leren de 5 kilometer te lopen. Alles is onbezoldigd, we doen het voor het applaus.”

De lopers starten om 19.30 uur op het Bisschip de Vetplein, waar tot een halfuur voor aanvang bij De Huyskamer kan worden ingeschreven. De familieloop start 18.45 uur.