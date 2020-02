Runderen veroorzaken ravage op Donge-oever Geertruidenberg

‘Jonge, dynamische Alssema schot in de roos als nieuwe burgemees­ter Gilze en Rijen’

9:40 RIJEN - Erg blij en verheugd. Dat is de gemeenteraad over de voordacht van Derk Alssema (33) als nieuwe burgemeester van de gemeente Gilze en Rijen. ,,In ons profiel stond jong en dynamisch. Wat dat betreft is hij een schot in de roos”, zegt fractieleider Peter van Seters van Groen Gilze en Rijen (GGR) maandagavond.