Run op lening zonnepanelen, isolatie en warmtepomp: Oosterhout verhoogt budget

OOSTERHOUT - Het budget voor een duurzaamheidslening in Oosterhout is bijna uitgeput. Door de energiecrisis is er een run ontstaan op deze leningen. Burgemeester en wethouders hebben daarom besloten het krediet structureel te verhogen met 3 miljoen euro. ,,Zo blijven wij inwoners van Oosterhout stimuleren om te verduurzamen en hun energierekening te verlagen.”

De gemeente beantwoordt een paar vragen over de duurzaamheidslening die een paar jaar geleden is ingesteld. Bijvoorbeeld: met welk budget is indertijd begonnen?

,,Het bugdet was 2 miljoen euro, het wordt nu 5 miljoen euro. Daar kunnen we twee jaar mee vooruit, verwachten we. Revolverend, dus er komen steeds meer aflossingen binnen, zodat het geld opnieuw beschikbaar komt voor nieuwe leningen.”

Hoeveel mensen hebben er gebruik van gemaakt?

,,Sinds 2017 is de duurzaamheidslening gestart. Gemiddeld zijn er ieder jaar 50 verstrekkingen, dit jaar zijn er tot 1 september al 80 verstrekkingen. Dit is alleen aan bewoners, de duurzaamheidsleningen voor MKB’ers worden voorbereid en zullen naar verwachting begin 2023 open gaan.”

Waar wordt de lening voor gebruikt?

,,In het begin alleen voor het isoleren (muur, dak, vloer, HR++ glas) van de woning, maar sinds drie jaar ook vaak voor aanschaf van zonnepanelen en tegenwoordig ook warmtepompen. Eerst alleen voor het isoleren van label D-G-woningen, nu ook van label C-woningen (in de praktijk bouwjaren tot 1980). Het gemiddelde leenbedrag stijgt van 9.000 euro naar ruim 11.000 euro, maximaal per woning is 25.000 euro. Als inwoners een elektrische auto aanschaffen willen ze vaak ook (extra) zonnepanelen via de duurzaamheidslening.”

Elektrische laadpalen voor wagenpark gemeente

Burgemeester en wethouders willen verder 300.000 euro ter beschikking stellen voor de koop en plaatsing van elektrische laadpalen en bekabeling op de gemeentewerf, om voorbereid te zijn op de komst van elektrisch rijdende (huisvuil)wagens. ,,Hiermee verlaagt de gemeente de CO2-uitstoot van het eigen wagenpark.”