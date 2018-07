Ruime meerderheid wil studie naar tunnel in Rijen

GILZE EN RIJEN - Ook een gloedvol en helder betoog van wethouder Rolph Dols kon de PvdA en D66 in de gemeenteraad van Gilze en Rijen niet vermurwen. De andere fracties, Gemeentebelang, Kern'75, CDA en VVD stemden wel in met een onderzoek naar een tunnel onder het spoor in de dorpskern van Rijen.

Twee insprekers, bewoners van de Julianastraat, lieten weten geen trek te hebben in de voorkeursvariant van B en W: een open tunnelbak die in de Stationsstraat/Julianastraat komt. Samen met andere omwonenden willen zij dat bijvoorbeeld nog een variant wordt onderzocht. Een tunnel via Julianastraat richting oosten afbuigend, vervolgens een tunnel richting Anne Frankplein, of richting Rembrandtplein. Dat idee om zodoende ook meer tijd te nemen kreeg steun van D66. De PvdA stond alleen met het voorstel te onderzoeken of een complete tunnel haalbaar was. ,,Onbetaalbaar'', vonden college en de rest van de raad.

Auto-te-gast-tunnel

Het college wil verder met de genoemde voorkeursvariant. Andere zijn om tal van redenen minder haalbaar of geven slechter resultaat. B en W gaan uit van een zogeheten auto-te-gast-tunnel, waarbij de noord-zuid route in het dorp behouden blijft, maar doorgaand verkeer via de randwegen wordt geleid. Daarbij is de harde voorwaarde dat onder Vijf Eiken ook een tunnel onder het spoor komt.

De tunnelbak in het centrum van Rijen onder het spoor is voor fietsers en auto's toegankelijk. Omdat de hele spoorzone op de schop gaat, het wachtspoor verdwijnt en de kruising met het spoor eveneens, is dat veiliger. Iets waar zowel het ministerie als ProRail op hamert. Die zijn dan ook bereid fors aan deze variant mee te betalen.

Sloop

De grote vraag is nog of de tunnel aan de kant van de Julianastraat aan de oost- of de westzijde gaat lopen, met sloop van woningen tot gevolg. Het college wil dat met dit raadsvoorstel verder laten onderzoeken. En omdat er aan de totale kosten van 40 miljoen nog tien miljoen ontbreekt, nog eens bij ministerie, ProRail en provincie gaan praten. Of zoals wethouder Rolph Dols het verwoordde: Gilze en Rijen wil geen tunnel, maar een oplossing voor een probleem.

Haast

En daarmee wil hij haast maken omdat zijn voorganger Willem Starreveld alle partijen bij elkaar had gekregen om samen een oplossing te bedenken. ,,We willen het momentum niet verliezen. Zij steunen de keuze voor déze tunnel. Het is onhoudbaar nu met een variant te komen, die zij al hebben afgewezen.'' Dat geldt voor zowel een tunnel voor langzaamverkeer als voor de variant die de omwonenden aandroegen.