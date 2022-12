Ruim twee miljoen liter water voor de bomen in Drimmelen

Niet alleen oudere bomen hebben het moeilijk, ook bijvoorbeeld nieuw aangeplante heesters dreigen niet te overleven door de watergebrek, laat wethouder Jürgen Vissers in een brief aan de gemeenteraad weten. Een belangrijke oorzaak van de bomenuitval is de droogte. Met name in de zomers van 2018, 2020 en 2022 heeft het tekort aan neerslag voor problemen gezorgd.

Extra water

Om te voorkomen dat nieuw aangeplante bomen niet tot wasdom komen, krijgen die extra water. Dit jaar heeft de gemeente zeventien weken met een waterwagen rondgereden (tegen acht weken in het relatief natte 2021). In totaal is op die manier dit jaar circa 2.550.000 liter water naar het openbaar groen gebracht.

Oudere bomen waar problemen mee ontstaan, zijn met name berken, esdoorns, zomereiken en knotwilgen. Het effect van de droogte is echter nog niet altijd zichtbaar. ‘De schade wordt de komende jaren pas echt merkbaar. We verwachten dat het vervangen van bomen een structureel onderdeel van het bomenbeheer zal zijn’, aldus de raadsbrief.

Dorpsbosjes

Wat al vijf jaar structureel gebeurt (om de biodiversiteit te vergroten en grootschalige uitval te voorkomen) is dat er verschillende boomsoorten worden geplant in een straat. Voorheen bestond de zogeheten laanbeplanting uit één boomsoort.

De gemeente wil de komende jaren ook extra bomen gaan planten in de dorpskernen om de gevolgen van hittestress tegen te gaan. Met die bomen worden schaduwplekken gecreëerd van gemiddeld 200 vierkante meter groot. ‘Samen met onze inwoners gaan we de mogelijkheid van dorpsbosje onderzoeken’, aldus wethouder Vissers.