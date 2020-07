Ruim 100 migranten krijgen onderdak in voormalig broederhuis Glorieux, ondanks bezwaren buurt

Akoestisch onderzoek

‘Blij’ met uitspraak

Wethouder Eline van Boxtel (huisvesting) is blij met de uitspraak van de bezwaarcommissie. Met name omdat het hier om de huisvesting van arbeidsmigranten gaat. ,,We staan voor een enorme regionale opgave wat betreft de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook Dongen is aan zet. Dat zorgt soms voor spanningen in de samenleving en dat is begrijpelijk. Om tegemoet te komen aan de omwonenden hebben we bindende voorwaarden gesteld aan de omgevingsvergunning. Denk aan huisregels, de tijdelijkheid van tien jaar, de afgesproken evaluatiemomenten en de toekomstige permanente invulling van deze locatie.’’