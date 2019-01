Rowwen Hèze en Matt Simons publiekstrekkers bij Parkfeest in Oosterhout

“We willen een breed publiek bedienen. Rowwen Hèze is voor het feestpubliek, Miss Montreal pakt de tent ook wel in en met Matt Simons willen we een jong publiek aanspreken“, motiveert Carmen Mutsaers namens de organisatie.

Het Parkfeest is met name trots over het vastleggen van Matt Simons, bekend van ‘We Can Do Better‘ en ‘Catch And Release‘. “Het is een leuke combinatie van artiesten, we worden er nu al enthousiast van.“