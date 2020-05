Rouw bij basisschool De Stuifhoek in Made: lerares en haar man lagen dood in woning

een laatste groet Aad van Mierlo (1922-2020), uit gezin van 22 (!) kinderen: hard werken en actief in zijn volkstuin­tje

11:00 ETTEN-LEUR - Aad van Mierlo (97) was een graag geziene man, die tot op hoge leeftijd vrijwel dagelijks op zijn brommertje door Etten-Leur reed. ,,Hij is een paar keer ondersteboven gereden door een vrachtwagen. Dan zat hij van zijn teen tot aan zijn lies in het gips. Waarschijnlijk dacht hij dat het nog altijd niet zo druk was", memoreert dochter Everdien.