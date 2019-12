Rotonde Vijfeikenweg en Nassaulaan in Rijen stapje dichterbij

RIJEN - Er is brede steun in de gemeenteraad voor de aanleg van een nieuwe rotonde op de kruising van de Vijfeikenweg (N631) met de Nassaulaan in Rijen, zo bleek dinsdagavond tijdens een vergadering van de Raadscommissie Ruimte in Rijen. De gemeente trekt 175.000 euro uit voor dit project en betaalt hiermee de helft van de kosten. De rest komt voor rekening van de provincie Noord-Brabant.

De aanpak van de kruising maakt onderdeel uit van een forse opknapbeurt van de N631 tussen Oosterhout en Rijen. Het gedeelte in Oosterhout gaat volgend jaar op de schop, de aanleg van de rotonde en een tunnelbak onder het spoor in Rijen volgt in 2022.

Berucht

De N631 is een beruchte weg waar de afgelopen jaren tientallen ongevallen hebben plaatsgevonden, vaak met gewonden, soms met dodelijke afloop. In februari viel er nog een dode te betreuren bij de Ketenbaan.

De aanleg van de tunnelbak verlost Rijen van een fors probleem, namelijk de spoorwegovergang. Die vormt vaak een obstakel voor brandweerwagens als die uitrukken. Maar ook het overige verkeer moet vaak lang wachten bij de overgang met als gevolg verkeersopstoppingen. Het is de bedoeling dat de tunnel voor zowel auto's als fietsers gebruikt kan worden. Al is er wel grote verdeeldheid in de gemeente of dit de meest veilige oplossing is.

Geluidsisolatie

Een inspreker namens Rijen Trilt, een burgerinitiatief met als leden bewoners langs het spoor in de gemeente, is wel benieuwd wat de aanleg betekent voor de geluids- en trillingenoverlast die door inwoners wordt ervaren. Ze dringt daarom aan op het aanbrengen van geluidsisolatie in de tunnel. Ook wil ze laten onderzoeken of de tunnel extra overlast veroorzaakt.

Wethouder Sandra Diepstraten verwijst naar ProRail en de provincie Noord-Brabant als het gaat om de trillingen. Ook zal ze bij beide instanties erop aandringen dat die de effecten van de aanleg van de tunnelbak meten.