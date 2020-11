Rotonde Vijf Eikenweg klaar: ‘Verkeersslachtoffers moeten tot verleden horen’

Mid­den-Bra­bant Poort loopt vol, op naar fase 2 langs de verbrede A58

19 november GILZE - Bedrijventerrein Midden-Brabant Poort in Gilze nadert het einde van de beschikbare ruimte. ,,Van de 16,4 hectare hebben we er nog maar 2,4 over. Met name de laatste twee jaar is het snel gegaan. Daarom zijn we al bezig met fase twee", zegt wethouder David Vermorken van Gilze en Rijen.