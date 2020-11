Rotonde Vijf Eikenweg geopend: speciale beplanting ter herdenking aan alle verkeersslachtoffers

Muzikale therapie verhoogt de levenskwa­li­teit

21 november RIJEN - Muziek als therapeutisch middel om emoties te uiten en zelfvertrouwen te stimuleren. Muziekschool Plus in Rijen haakte in op een behoefte, ontwikkelde een zorgpakket en sloeg de handen ineen met zorginstellingen en gemeenten voor een proef van een jaar.