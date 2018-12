Rotary Oosterhout vervult wens: muurschildering voor basisschool De Berkenhof

Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat juf Tine de wens indiende. ,,Ik liep in de Arendshof, zag de Wensboom en dacht: ik waag het erop. Mijn collega had het idee al eens geopperd. Ze had op een andere school een muurschildering gezien en dat leek haar wel wat voor de kale muur op ons schoolplein." Ook wenste juf Tine nieuwe bankjes op het schoolplein. Deze zijn afgelopen week geplaatst.

Voor de muurschildering schakelde de Rotary de Oosterhoutse kunstenaar en tekenleraar Adrie Kersten in. Hij maakte een ontwerp en nam ook de uitvoering op zich. Kersten: ,,Het leek een kleine opdracht, maar ik heb er uiteindelijk vele uren aan gewerkt."

Bostekening

De school zag graag een realistische bostekening op het stuk muur van zes meter breed en ruim twee meter hoog. Kersten bereidde het werk dan ook goed voor. ,,Eerst heb ik veel foto's gemaakt van dieren en bomen, vooral van berken, want die wilden we zeker terug laten komen in het tafereel.

Om in alle rust op het schoolplein te kunnen werken, koos Kersten ervoor in de zomervakantie aan de slag te gaan met de muurschildering. ,,Het was verschrikkelijk warm. De verfde droogde in vier minuten al op. Het was echt een uitdaging om in deze omstandigheden te werken." Inmiddels heeft hij de muurschildering ook voorzien van vernis. ,,Over een jaar of acht moet er een nieuw laagje op en zal ik waarschijnlijk het rood wat moeten bijwerken.”

Rotary-leden Yvonne Dollé en Toon Oomen stonden Kersten bij en namen ook een deel van het schilderwerk op zich. Dollé: ,,We hebben vooral aan de dieren gewerkt." Ze kijkt met veel plezier terug op de wensen die de Rotary dit jaar heeft vervuld. Bijna vierhonderd wensen werden ingediend bij de Wensboom, 25 daarvan kwamen uit. Dollé: ,,Van een bosje bloemen tot aan een complete bruidsreportage."

Nieuwe wensen