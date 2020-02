Rook in dansschool Minneboo in Oosterhout door brandende pijp van onderburen

Update Ruim 40 kilo speed gevonden in Oosterhout, woning direct op slot

14:38 OOSTERHOUT - In Oosterhout zijn woensdagavond twee mannen aangehouden omdat er veertig kilo speed in hun woning lag. Het gaat om een 36-jarige man uit Oosterhout en een 40-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De woning in de Freesiastraat is per direct gesloten.