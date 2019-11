Rondjes om de rotonde: hoe een vrachtwagen met cocaïne in Oosterhout kwam

Luc B. pruttelt op maandagmiddag met zijn vrachtwagen over de E19 van België naar Nederland. Het is de zomer van 2018 en een periode van afwezigheid is hij weer aan het werk bij Van Wanrooy Transport. B. - ‘ik ben eigenwijs, maar doe goed mijn werk‘ - heeft een vracht opgepikt in de Antwerpse haven en is op weg naar Oosterhout. De 65-jarige Belg werkt in opdracht van zijn baas Paul van W., eigenaar van de transportonderneming in die stad.