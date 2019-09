Rondje Den Berg: steeds meer circusacts

video OM krijgt zware kluif aan rechtszaak over dubbele moord in Hooge Zwaluwe

11:05 BREDA/HOOGE ZWALUWE - Het Openbaar Ministerie lijkt de handen vol te krijgen aan de rechtszaak rond de dubbele drugsmoord in het vakantiehuisje in Hooge Zwaluwe in 2015. Woensdag begint in Breda de behandeling, waarvoor tien zittingsdagen zijn uitgetrokken. De grote vraag is of officier van justitie Paul Emmen na vier jaar onderzoek het onomstotelijk bewijs voor moord of doodslag op tafel kan leggen.