Rondgang langs lachgas-hotspots in Oosterhout: ‘Je neemt een kapot groot risico’

Bestelbus­je knalt op auto en ramt hoek van gevel uit woning in Hooge Zwaluwe

14:13 HOOGE ZWALUWE - Op de Kerkdijk in Hooge Zwaluwe is zaterdagochtend de hoek van een gevel uit een woning gereden door de bestuurder van een bestelbusje. De man knalde met zijn wagen op een geparkeerde auto, waarop de auto tegen de woning werd gelanceerd. Het busje kwam op de zijkant op de Kerkdijk terecht. De bestuurder raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.