Ronde van Hank corona-stijl: ‘Ik probeer niet te spugen, maar als het eruit moet, moet het eruit’

Het organiseren van de Ronde van Hank had nogal wat voeten in aarde. De KNWU had de last wel wat kunnen verlichten, vindt secretaris Ronald Krijnen.

Na de Watersnoodramp in 1953 werd voor de eerste keer de Ronde van Hank gehouden. Sindsdien stond het evenement jaarlijks op de wielerkalender. Dit jaar leek corona die traditie te verstoren. Maar dat was niet het geval: gisteren schreven tal van wielerliefhebbers zich in voor deze koers.

Serge Doesburg, die 's middags meedoet aan de klasse Open Kampioenschappen Altena, is blij dat hij in zijn dorp zijn eerste lustrum haalt. ,,Ik had het niet verwacht.”

Quote In april, midden in de coronacri­sis, heb ik een vergunning aange­vraagd. Die ambtenaar vroeg of ik wist wat er gaande was

Dat pessimisme werd niet gedeeld door secretaris Krijnen. ,,In april, midden in de coronacrisis, heb ik een vergunning aangevraagd. Die ambtenaar vroeg of ik wist wat er gaande was. Maar september was nog een eind weg."

Dat blijkt, dus kunnen de renners zich in Hank met elkaar meten. Maar om het feestje te houden, moest het comité veel werk verstouwen. Te veel naar de zin van Krijnen.

Spatschermen

,,We hebben de Woensdrechtse Wielerweken gehad. Die organisatie moest ook aan allerlei KNWU-regels voldoen. Jammer dat de bond geen blauwdruk heeft gemaakt. We moesten zelf het wiel uitvinden. Neem de spatschermen voor het inschrijven. Leg die in de jurybus, dan hoef je daar niet achteraan. Nu heeft mijn vader ze gemaakt. Scheelde gelukkig in de kosten.”

Quote Wordt het druk, dan kun je toch afstand houden. En de dikkeban­den­ra­ce is geschrapt, daar waren altijd veel ouders bij

Deze keer is het wielercomité uitgeweken naar de gymzaal van basisschool de Wilgenhoek. ,,Er lopen veel renners in en uit, hier hebben we de ruimte om de anderhalve meter in acht te houden", zegt Krijnen.

Verkassen had nóg een voordeel. ,,In de Kerkstraat zijn de stoepen smal, hier ligt een grasveld. Wordt het druk, dan kun je toch afstand houden. En de dikkebandenrace is geschrapt, daar waren altijd veel ouders bij."

Spugen

De renners kregen vooraf een mail. Verkouden? Niet komen! Doesburg heeft geen last. Maar ja, tijdens de race kan snot zich ophopen. ,,Ik zal proberen niet te spugen. Maar als het eruit moet, moet het eruit."