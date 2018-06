Ronde van de Leren Zool in Rijen groeit

De wielerfanaten van De Leren Zool verwijzen naar de oude glorie van de koers rond en later in het dorp. Op hun website is het zeer de moeite waard om te lezen hoe de eerste pedaleurs begin vorige eeuw al om het hardst koersten. Net voor de Tweede Wereldoorlog waren er amateurkoersen.

Prof-koers

De Ronde van de Leren Zool ontstond in 1952 en groeide meteen door tot een grote amateurronde. In 1958 werd het een prof-koers. In de jaren zestig en zeventig kwamen de grote namen met winnaars als Gerben Karstens, Jan Janssen en de Vlaming Roger de Vlaeminck. Van heinde en verre kwamen de wielerfanaten naar Rijen, wel 20.000 in 1965, maar betalen deed een te klein deel. En dat bracht te weinig in het laatje, zodat de organisatie noodgedwongen terugging naar een amateurronde. In 1988 werd de laatste 'Leren Zool gereden'.

Volledig scherm Gerben Karstens als winnaar van de Ronde van de Leren Zool in Rijen, 1965. © Johan van Gurp

Erenaam

Tot vorig jaar de Ronde van Rijen werd omgedoopt en De Leren Zool in ere hersteld. ,,Dat was een succes, maar ook spannend want we wilden die erenaam wel waar maken'', zegt Remco van Loon. ,,Elk jaar willen we wat groeien. We hebben ook extra aandacht voor de jeugd. Mogelijk komt er in de toekomst een race van oud-profs. En tegen een echte prof-koers zeggen we ook geen nee. Wat in Gilze kan, moet bij ons ook kunnen.''

Horecaplein