Rondé en Maan op 36e Veerse dag

Jens Huigen en Antoine Janssen bij de opbouw van het podium

Op de lijst van artiesten staan namen als Maan, Stef Ekkel en Rondé, de band die dit jaar de 3 FM Serious Talent Award won.

Met dank aan Jens Huigen, de Veerse muzikant/gitarist, lid van De Fik Erin en geschoold op het conservatorium. Hij is vorig jaar de organisatie komen versterken. Hij speelt ook in de achtergrondband van Roxanne Hazes en treedt met weer een andere band op in het voorprogramma van Di-rect.

,,Ik heb een flink netwerk in de muziekwereld", aldus Huigen, die de muzikanten van Rondé nog kent van de Herman Brood Academie. ,,Rondé staat op het punt om door te breken. We hebben ze nu nog voor een schappelijke prijs kunnen boeken."

Verjonging

Voorzitter Antoine Janssen is blij met de komst van Huigen (23) in het bestuur. ,,We zijn bezig met een verjonging", vertelt hij. ,,Ook in de pr-commissie zitten nu jongere mensen. We zijn blij met Jens. Hij zit toch meer in de bandjeswereld en hij heeft verstand van muziek".

Anders dan Paaspop in Den Hout of de Top 100 in Made is de Veerse Dag bij uitstek een evenement voor het hele gezin. Dat betekent dat je ook de muziek daar op moet afstemmen. ,,En er is maar 1 podium, dus moeten we live-artiesten afwisselen met tape-acts"zegt Huigen.

Dat de Veerse Dag nog steeds gratis is, is te danken aan de vele vrijwilligers, sponsors maar vooral aan de strakke budgettering, lacht Janssen. ,,De commissies krijgen een budget, daar moeten ze het mee doen. "