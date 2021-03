Ronald (71) bekeek al tweehonderdduizend Biesbosch-filmpjes: ‘Ik blijf hopen op de otter’

fotoserie Winkelwa­gen met stembiljet­ten, groente en fruit: hier stem je in de supermarkt

17 maart MADE/OOSTERHOUT - Stemmen in de kerk, het theater, de brandweergarage of het station. Coronaveilig. In Made mag je een hokje kleuren in de supermarkt. ,,Ik moest toch boodschappen doen".