Ron was al dood verklaard en speelt nu weer met zijn kleinkinderen, maar de oude wordt hij nooit meer

Zaterdag 7 maart. Terwijl de ernst van het coronavirus nog maar net is doorgedrongen in Nederland, is Ron van Gils in zijn huis in Geertruidenberg nietsvermoedend laminaat aan het leggen. De vitale, goedlachse vijftiger die eigenlijk nooit ziek is, snapt het niet goed. Hij is plotseling zo moe en benauwd. Zijn vrouw Lizet vertrouwt het niet en belt daags daarna de huisarts. Griepje, luidt de telefonische diagnose. Paracetamol en uitzieken.