Romé van der Hoek, 'brandweerman' van Amer 9

Amer 9, de centrale die regionaal voor de elektriciteit zorgt en de stadsverwarming in Tilburg en Breda, bestaat zondag 25 jaar. Dat zilveren jubileum valt ook Romé van der Hoek (59) ten deel. De inwoner van Made werkt overigens al 38 jaar in Geertruidenberg, nadat hij zijn baan als machinist op de wilde vaart had ingeruild voor een job aan de wal.

Hij is verantwoordelijk voor de strategische planning rondom reparaties en onderhoud van de Amercentrale en de centrale in Moerdijk . "In al die jaren heb ik me hier kunnen ontplooien, al mis ik het sleutelen soms wel."

Trendbreuk

Amer 9 is nog altijd het regionale paradepaardje RWE. Van Hoek: "De opvolger van Amer 4 en 5 was destijds een heel moderne centrale. Eentje waar we nog een jaar of vijftien mee vooruit kunnen." Dat betekent een trendbreuk: de vorige centrales werden na 25 jaar ontmanteld.

Amer 9 mag dan het predicaat state of the art hebben, toch hebben Hoek en zijn technische dienst zich in al die jaren zich geen dag te verveeld. "Mijn werk lijkt op dat van een brandweerman. Het is onvoorspelbaar. Problemen melden zich nooit van te voren aan."

Quote Er komt altijd veel creativi­teit bij kijken. Wij, de operatione­le medewer­kers, zijn duizendpo­ten

Die worden ontdekt in de controlekamer van Amer 9; lichtjes branden dan fel op. "Dan is het de bedoeling dat we het zo snel mogelijk oplossen. Hoe, dat is de vraag. Er komt altijd veel creativiteit bij kijken. Wij, de operationele medewerkers, zijn duizendpoten." En ook: "Er zijn afspraken gemaakt over de emissies. Je moet dus binnen die grenzen blijven. Ook dat is een uitdaging."

Weerbarstig

Een nieuwe centrale wordt bedacht aan de tekentafel. Papier is geduldig, weet Van der Hoek. "De praktijk is weerbarstiger. Dan werkt het dus niet zoals is uitgedacht. Aan ons de taak om dat wel voor elkaar te krijgen." Hij had verwacht dat de komende jaren nog zo'n prachtige klus zou komen: Amer 10. "Maar die is in de Eemshaven gekomen. Jammer."

Niet getreurd: er ligt nog een aardige kluif op het bord van RWE. Amer 9 wordt nu nog voornamelijk op kolen gestookt. Vervuilend, dat moet anders, zo heeft de regering besloten. Er moet een transitie worden gemaakt naar biomassa. Van der Hoek gaat het meemaken.

Pensioen