Rokers in de ban bij kinderboerderij MEK in Oosterhout

Het rookverbod is niet uniek in Nederland. Steeds vaker voeren kinderboerderijen zo'n verbod in. ,,We denken er al langer over na", zegt Coolen. ,,Lazen erover in nieuwsbrieven van landelijke organisaties. Donderdag was het 'Wereld-niet roken-dag'. Een mooi moment om het in te voeren.'' Het niet roken is opgenomen in de huisregels van het MEK. Bordjes wijzen bezoekers op de nieuwe regel. ,,Als we een tijdje rookvrij zijn, krijgen we speciale bordjes van het Longfonds."



Voor wie echt niet zonder een sigaret kan, plaatst het MEK buiten bij de ingang een asbak. ,,Wel wat aan de zijkant, uit de loop, zodat je niet door de rook naar de voordeur loopt.'' En wat als bezoekers tóch op het terrein een sigaret opsteken? ,,Die worden aangesproken door onze medewerkers. Zij doen dat vaker, zijn dat gewend. Ja, we hebben ze meegegeven dat er vervelende reacties kunnen komen. Grote ophef verwacht ik overigens niet, het zal vooral even wennen zijn.''