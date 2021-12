‘Roeiend door de straten van Lage Zwaluwe’ en andere pas ontdekte beelden van de watersnoodramp

Weggeef­hoek speelt even voor Sinter­klaas

RIJEN - De winkel van Stichting De Weggeefhoek aan de Dongenseweg 18 in Rijen is veranderd in een speelgoedwinkel. Leden van de stichting, mensen met een smalle beurs, konden hier donderdag spulletjes uitkomen zoeken om met Sinterklaas hun kinderen te verrassen.

26 november